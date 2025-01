Huisartsen vragen met 50 uur vasten aandacht voor gezondheid Nederlanders

Met de actie willen de huisartsen de politiek aansporen om de gezondheid van Nederlanders serieus aan te pakken.

Zorgelijke cijfers

Op dit moment is 50 procent van de bevolking te zwaar. Het percentage inwoners met overgewicht zal oplopen tot 64 procent in 2050. En in 2050 zullen naar schatting twaalf miljoen mensen in Nederland chronisch ziek zijn.

Met deze cijfers in het achterhoofd voeren de huisartsen daarom actie. Zij gaan 50 uur lang vasten en spreekuur houden in een glazen spreekkamer op Hoog Catharijne in Utrecht. Iedereen kan met vragen over gezondheid binnenlopen. Ook hopen ze geld op te halen voor hun documentaireserie Lang zullen we leven. Met deze documentaire willen Van Rooijen en Sluiter Nederlanders praktische handvatten bieden om zelf de gezondheid te verbeteren.

Glazen spreekkamer

“Onze missie is een gezonder leven voor iedereen. We praten al jaren over gezonder leven, maar een doorbraak blijft uit. Onze ongezonde omgeving houdt mensen vast in een vicieuze cirkel. Het is hoog tijd dat er echt iets gebeurt,” zeggen Sluiter en Van Rooijen.

De glazen spreekkamer start op vrijdag 14 februari om 15:00 uur en duurt tot 16 februari 17:00 uur bij Seats2Meet in Hoog Catharijne Utrecht.