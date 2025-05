Agema: ‘AZWA is niet geklapt’

Minister Fleur Agema (PVV) wil ‘tot het gaatje gaan’ als het gaat over de afspraken die in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) komen te staan. Volgens Agema zijn de deelnemende partijen ver en is er zeker niks geklapt.

Fleur Agema, minister van Volksgezondheid | Foto: Martijn Beekman

Het akkoord moet uiterlijk volgende week ondertekend zijn. Dat zei Agema tijdens het overleg over de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA). Agema heeft inmiddels ook een afspraak kunnen maken met de minister minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) over structurele financiering van onder andere medisch technologie. Volgens Agema gaat het om de laatste puntjes op i en is er nog maar één onderwerp waarover discussie is.

Twijfel over akkoord

Zorgwoordvoerder van NSC Daniëlle Jansen betwijfelt of het akkoord nu echt tot een goede einde gaat komen. Ook andere partijen vinden dat Agema veel te veel oplossingen voor problemen in de zorg toeschrijft naar het AZWA, terwijl de inhoud nog niet bekend is en de onderhandelingen erg lang duren.

Afspraken over hulp huisartsen

Ook voor de versterking van de huisartsenzorg verwijst Agema weer naar het AZWA. Ze wil dat startende huisartsen regionaal geholpen bij het opstarten van een praktijk, zoals dat ook is gebeurd in Bergen op Zoom na het faillissement met Co-Med. Dat idee wil ze landelijk uitrollen.

Andere route

Van de zestien punten uit de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) ziet Agema op twaalf punten overeenstemming en de vier andere punten komen ‘zeker in de richting’. Een belangrijk punt uit de nota van Bushoff is het tegenwerken van de commercialisering in de huisartsenzorg. Agema wil geen verbreding van het winstuitkeringsverbod voor huisartsen, maar een gerichte aanpak tegen ‘graaiers in de zorg’. Ze wil dat doen via de Wet Integere Bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) door als voorwaarde te stellen dat er geen winst mag worden uitgekeerd als de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg niet op orde is bij de zorgaanbieder.

Eerder deze week bleek dat er tegen de verwachting in geen akkoord is over het AZWA omdat de zorgpartijen, met VNG voorop, vinden dat het kabinet-Schoof veel te weinig geld uittrekt om het AZWA tot een succes te kunnen maken.