Internist Smit wordt vicevoorzitter rvb Radboudumc

Radboudumc krijgt in de persoon van hoogleraar Jan Smit een nieuwe vicevoorzitter van de raad van bestuur met als bijzonder aandachtspunt onderwijs en onderzoek. Smit neemt tevens de rol van decaan van Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit op zich.

Smit (1962) volgt Paul Smits op, die in maart tot bestuursvoorzitter werd benoemd. Smit is sinds 2012 als hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling Interne Geneeskunde aan het Radboudumc verbonden. In 2017 en in 2019 vervulde hij al enige tijd ad interim het decaanschap in het Radboudumc. Eerder was hij werkzaam in het LUMC, waar hij in 2007 tot hoogleraar Interne Geneeskunde en Klinische Endocrinologie werd benoemd.

Visie

Bestuursvoorzitter Smits zegt uit te zien naar de samenwerking met Smit. “Mijn collega’s en ik kennen hem als een uitstekend afdelingshoofd, clinicus, docent en wetenschapper en zijn onder de indruk van zijn brede kennis over en inzicht in het brede spectrum van molecuul tot mens tot maatschappij. Jan Smit is een samenbindend leider die steeds vanuit een inspirerende visie te werk gaat.”

Voorzitter Daniël Wigboldus van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit roemt Smits “visie op grensoverschrijdend onderzoek en onderwijs”: “Zijn verbindende gaven zullen daarbij ongetwijfeld tot hun recht komen.”

Vanaf 1 augustus 2019 bestaat de raad van bestuur van het Radboudumc voorzitter Paul Smits, vicevoorzitter annex decaan Jan Smit, Bertine Lahuis en Cees Buren.