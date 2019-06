Ouderen de dupe van fouten door Careyn en IGJ

Zowel zorgaanbieder Careyn als de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben fouten gemaakt omtrent de Utrechtse verzorgingsflat Tuindorp-Oost. Dat concludeert Jan Klein, hoogleraar veiligheid en zorg, op basis van het inspectieverslag van de IGJ waar tv-programma Zembla de hand op heeft weten te leggen.

Zembla zond eerder dit jaar de documentaire 'Oude bomen moet je niet verplanten' uit, waarin naar voren komt dat de oude bewoners van Tuindorp-Oost erg ontevreden zijn over Careyn. Ze moesten plotseling verhuizen naar een andere kamer, in de wetenschap dat ze binnen twee jaar weer moeten verhuizen, naar nieuwbouw. Bovendien moesten de ouderen een jaar geleden plotseling afscheid nemen van de jongeren die om leegstand tegen te gaan ook in het complex woonden en hun maatjes waren geworden.

Careyn beweert 'dat de IGJ de juistheid van de interne verhuizing bevestigt'. Het inspectieverslag waar dit in zou moeten staan, was echter vertrouwelijk. Zembla kreeg met behulp van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) toch het vertrouwelijke inspectieverslag in handen en liet het bestuderen door hoogleraar Jan Klein. Hij zegt tegen Zembla: "Zorginstelling Careyn heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd op het verkeerde been gezet."

Fysieke veiligheid

De hoogleraar vindt het niet terecht dat Careyn beweert dat de inspectie de juistheid van de interne verhuizing bevestigt. De IGJ heeft volgens Klein alleen gekeken of de fysieke veiligheid van de ouderen tijdens de verhuizing zelf gewaarborgd is. In het rapport komt verder naar voren dat het gebouw 'in principe niet geschikt is voor ouderen met een complexe zorgvraag'. "Het gebouw is gedateerd. Het sanitair is bijvoorbeeld meestal niet aangepast, de omvang (circa 90 bij 90 centimeter) ervan is niet geschikt voor hulp en/of hulpmiddelen en er zijn hoge opstaande randen in de douches", schrijft de inspectie.

Saillant detail is dat de IGJ haar bezoek drie dagen van tevoren telefonisch heeft aangekondigd bij de raad van bestuur van Careyn. Dat vindt Zembla 'opvallend', omdat bekend is dat de inspectie beter inzicht krijgt in de kwaliteit van de zorgverlening als het bezoek niet is aangekondigd. Het onderzoeksprogramma heeft bij de inspectie verhaal gehaald. Het antwoord: "IGJ achtte het noodzakelijk om de juiste personen tijdens dat bezoek te bespreken, daarom is het bezoek (kort) van tevoren aangekondigd." Klein vindt dat de inspectie alsnog een of meerdere keren onaangekondigd langs had kunnen gaan om te zien of het beeld dat tijdens het aangekondigde bezoek is geschetst, klopt met de werkelijkheid.

Misstanden

Bij Careyn worden al jaren misstanden gesignaleerd. Uit interne stukken zou blijken dat in verzorgingshuis Tuindorp-Oost in Utrecht veilige zorg en goede toediening van medicatie niet op orde zijn en het verzuim van personeel veel hoger dan gemiddeld. Careyn zei dat die stukken verouderd zijn.