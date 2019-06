Amphia wint prijs met capaciteitsmanagementsysteem

Het Amphia ziekenhuis mag zich het beste ziekenhuis noemen op het gebied van capaciteitsmanagement. Dankzij een eigen control-center worden problemen vroegtijdig gesignaleerd. De zo verworven inzichten ondersteunen verdere beslissingen. Het ziekenhuis heeft zodoende volledige regie over de afstemming tussen patiëntenstromen en capaciteit.

Samen met twintig andere ziekenhuizen deed het Amphia Ziekenhuis mee aan de Capacity Management Awards 2019. Ook het Martini Ziekenhuis en Isala waren kansrijk. Het Martini Ziekenhuis demonstreerde hoe het ziekenhuis integraal capaciteitsmanagement uitvoert met een wekelijks tactisch planningsoverleg van een kwartier op ruim twintig plekken in het ziekenhuis. Isala presenteerde de 'Capaciteitstoets' die onder andere inzichtelijk maakt wat de relatie is tussen de begroting en de capaciteit.

De genomineerde ziekenhuizen presenteerden voor een onafhankelijke vakjury bestaande uit Mark van Houdenhoven, Rinus van Riel, Rob Treffers en Leo Berrevoets hun innovatie of best practice op het gebied van integraal capaciteitsmanagement , met het Hospital Control Center van Amphia als uiteindelijk winnende inzending. Naast de Best Hospital Award, werden ook de Best Practice Award en een Innovation Award uitgereikt. Het Radboudumc ontving de ‘Best Practice Award’ voor zijn Real Time Demand Capacity (RTDC)-management. De ‘Innovation Award’ ging naar Erasmus MC met de Boarding Pass Planner.

Stimulans

De Capacity Management Awards zijn bedoeld als steun in de rug voor ziekenhuizen die met integraal capaciteitsmanagement werken aan een optimale balans tussen zorgkwaliteit, service, efficiëntie en medewerkerstevredenheid. “We willen met deze awards een impuls geven aan capaciteitsmanagement in Nederland”, zegt initiatiefnemer Marcel de Jong van Performation HOTflo. “We bieden ziekenhuizen die hier goed mee bezig zijn een erkenning en we willen andere ziekenhuizen stimuleren en inspireren met deze show case van topprojecten binnen het vakgebied.”

De awards zijn op 20 juni 2019 uitgereikt tijdens de ‘Performation HOTflo Capacity Management Awards 2019’.