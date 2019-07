Uitspraak hof: Menzis hoeft dure combinatiepil niet te vergoeden

Het gerechtshof in Arnhem heeft zorgverzekeraar Menzis in het gelijk gesteld in een zaak tegen farmaceut. Menzis hoeft het cholesterolverlagende middel Atozet niet te vergoeden. MSD maakte het combinatiemiddel twintig keer duurder dan de oude combinatie van twee losse medicijnen.

Dat meldt het Pharmaceutisch Weekblad (PW) op 4 juli. Atozet is een combinatie van de cholesterolverlagers atorvastatine en ezetimib, die al sinds de eeuwwisseling op de markt zijn. MSD ontwikkelde Atozet vlak voordat het patent op ezetimib verliep. Zo kon MSD zelf de prijs bepalen. Dat werd 1,60 euro per inname. De generieke middelen kosten samen acht cent per inname.

Werkzaamheid

Menzis besloot daarop alleen de combinatie van generieke middelen te vergoeden. Het niet vergoeden van Atozet scheelt Menzis een miljoen euro per jaar, zo stelt een apotheker van de zorgverzekeraar in de Volksrant. MSD stapte naar de voorzieningenrechter om te vorderen dat Menzis ook Atozet zou vergoeden. Vorig jaar augustus heeft de rechter deze vordering afgewezen vanwege de forse prijsverhoging. Ook stelde de rechter dat de werkzaamheid van Atozet niet verschilt van de afzonderlijke inname van ezetimib en atorvastatine in dezelfde dosering. Na hoger beroep besloot het gerechtshof eensluidend.



Na de uitspraak van het hof is het waarschijnlijk dat andere verzekeraars Menzis gaan volgen in de weigering. Menzis gaat een lijst maken van vergelijkbare combinatiemedicijnen waarvan het de vergoeding ook zal stoppen.