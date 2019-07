EU ondersteunt grensoverschrijdende jeugdzorg Winterswijk

De Europese Unie heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering van het project Grenskinderen in Winterswijk. Dat is bedoeld om Nederlandse en Duitse jeugdzorg instellingen beter te laten samenwerken en informatie delen, zodat kinderen die zorg nodig hebben niet van de radar verdwijnen.

Dat meldt de gemeente Winterswijk op haar website. Met steun van de Europese Unie gaat de gemeente Winterswijk nu een onderzoeker aanstellen, die de opdracht krijgt te onderzoeken hoe Duitse en Nederlandse instanties op het gebied van de jeugdzorg beter met elkaar kunnen samenwerken.

Camping

De internationale samenwerking kenmerkt zich nu door gebrekkige communicatie en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat werd in juli 2017 pijnlijk duidelijk. Op een camping in Winterswijk werd toen een zevenjarig jongentje gevonden die eten stal. De jongen en zijn zus bleken ernstig verwaarloosd. De kinderen woonden in Duitsland, maar werden gevonden door de Nederlandse autoriteiten. De hulp aan deze kinderen verliep uiterst moeizaam, omdat er geen procedures bestaan voor het delen van informatie tussen de autoriteiten van beide landen.



Dit incident staat niet op zichzelf. De grensoverschrijdende zorg voor kinderen vormt in de meeste grensgebieden in Europa een probleem doordat de jeugdzorg en elk land anders is georganiseerd en de verschillende systemen niet op elkaar aansluiten.