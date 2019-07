Topman Erasmus MC versterkt raad van toezicht AFM

Minister Hoekstra van Financiën heeft David Voetelink benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming is per 15 juli 2019 en geldt voor een periode van vier jaar.

Voetelink is sinds oktober 2013 vicevoorzitter en CFO van de raad van bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. Eerder was hij werkzaam bij KPMG Healthcare, onder meer als voorzitter en als partner. “David Voetelink is econoom, kent de accountantswereld en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring”, zegt voorzitter Martin van Rijn van de raad van toezicht over de benoeming. “Vanuit zijn diverse functies brengt hij grote financiële kennis mee, evenals ervaring met de accountantssector en andere relevante werkterreinen van de AFM. We kijken uit naar zijn inbreng in onze raad en zien hem als een uitstekende kandidaat voor de auditcommissie.”

Voetelinks benoeming is mede mogelijk door het vertrek van Rob Becker, die zich in verband met zijn nieuwe functie als non-executive director bij verzekeraar AXA UK niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn. Met de benoeming van Voetelink krijgt de zorgsector een zware stem in het toezicht op de AFM. Voorzitter Van Rijn is bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. Naast Voetelink en Van Rijn bestaat de raad van toezicht uit Willemijn van Dolen en Wendy de Jong. De invulling van de vacature voor het vijfde rvt-lid loopt nog.