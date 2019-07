Medewerkers Zorggroep Almere doen 'vakantiewerk' in eigen wooncentra

Bij Zorggroep Almere doen medewerkers van ondersteunende afdelingen en leden van de raad van bestuur en raad van toezicht vakantiewerk in woonzorgcentra Zorggroep Almere.

Deze zomer zetten deze medewerkers zich in door een dag mee te werken met de medewerkers in de acht woonzorgcentra van Zorggroep Almere. Het is goed voor de ervaring, voor de onderlinge betrokkenheid en het geeft de medewerkers een goed gevoel om op een directe manier iets te kunnen betekenen voor de bewoners in de woonzorgcentra.

Duo-fietsen

Medewerkers van ondersteunende afdelingen en leden van de raden mogen natuurlijk geen zorg verlenen, omdat ze daarvoor niet zijn opgeleid. Wel fietsen ze enthousiast met bewoners op duo-fietsen, helpen ze bij het maken van ontbijt en lunch, schenken ze koffie en thee, en ondernemen ze andere activiteiten met bewoners, zoals sjoelen en wandelen.

‘Een dankbare dag’

Lidy Hartemink, voorzitter raad van bestuur bij Zorggroep Almere, noemt het een ‘dankbare dag’. “Ik heb echte gesprekken gevoerd met bewoners over hun leven en ervaringen in Polderburen. Niet zomaar een praatje. Het was een mooie, dankbare dag.”