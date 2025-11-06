Skipr presenteert: de Skipr22

Een nieuwe generatie dient zich aan. Skipr presenteert 22 jonge zorgprofessionals die niet wachten tot ze weten wat ze willen doen als ze later groot zijn. Ze werken nu al – ieder op zijn of haar eigen manier – aan de toekomstbestendigheid van de Nederlandse zorg.

Bekijk de Skipr22

Als Speciaal gezant passende zorg verzamelde hoogleraar Zorg en Samenleving Jan Kremer een kernteam om zich heen vanuit de verschillende disciplines die de zorg rijk is. En hij ging op zoek naar een jonge gezant, voor een toekomstgericht perspectief. Die eer ging naar Marlou Smits, consultant voor de zorg bij adviesfirma SeederDeBoer.

Smits bedacht dat er een netwerk moest komen van jonge mensen die in en aan de zorg werken: De Jonge Zorg Gezanten. Dat zijn er ondertussen zo’n 70. Ze komen uit alle gremia: farmaceut, beleidsmaker, data-analist, fysiotherapeut en natuurlijk arts. Wat hen bindt is de gevoelde urgentie dat de toekomst van de Nederlandse zorg op het spel staat. De zorg passend maken is wat hen drijft, alsmede de bereidheid om zich in elkaars perspectief te verdiepen.

Nominatie

Eens per kwartaal komen ze bij elkaar, om te leren en elkaar te inspireren. Er verschenen blogs, waarvan sommigen een plaats vonden op de websites van Skipr en Zorgvisie. En zo ontstond het idee voor een lijst met jonge mensen, werkend in en aan de zorg.

Er staan enkele namen in deze lijst die veel mensen al kennen. Maar er staan er vooral veel in van jonge mensen die nog nooit in een blad of op een website genoemd zijn en hun nominatie dubbel en dwars verdienen. De lijst is overigens geen ranglijst, er is geen winnaar, er zijn geen prijzen en er is geen diner in gala. Dit zijn 22 inspirerende verhalen over jonge mensen die nu het verschil maken in de Nederlandse zorg: de Skipr22.

Met medewerking van: Margo Breen, Ruben Spijkers, Sophie Bangert, Caroline Tan, Sanne Stikkelbroeck en Max Poppelaars (Jonge Zorg Gezanten)