PrEP-medicatie blijft via de apotheek voor iedereen beschikbaar

Waar Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) vanaf 1 augustus via de GGD beperkt beschikbaar is, blijft de medicatie via de apotheek voor iedereen toegankelijk. Binnenkort start een vijf jaar durende pilot die in beeld moet brengen wat het effect van PrEP is geweest op de hiv-incidentie en de soa-prevalentie.

Binnen de pilotperiode mogen GGD’en PrEP-medicatie uitgeven aan mensen met een verhoogd risico op hiv. Het gaat naar schatting om 6.500 mensen. Apotheken kunnen aan de verhoogde risicogroep, zijnde mannen die seks hebben met mannen, en aan alle mensen die buiten de PreEP-regeling vallen, nog steeds PrEP-medicatie uitgeven.

Monitoring en evaluatie

Het RIVM monitort en evalueert de pilot in opdracht van VWS. Na vijf jaar moet duidelijk zijn wat het effect van PrEP is geweest op de hiv-incidentie en de soa prevalentie.

Gegevensuitwisseling

Om te controleren voor interacties met andere geneesmiddelen van de gebruiker, hebben de GGD’en de taak gekregen om de huisarts en apotheek tijdig te informeren over het PrEP-gebruik van de deelnemers.