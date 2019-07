Groepsleider vrijgesproken van mensenhandel en witwassen

De rechtbank in Arnhem heeft een 33-jarige voormalige groepsleider van de Hoenderloo Groep vrij gesproken van mensenhandel en witwassen. Wel is hij schuldig bevonden aan uitkeringsfraude. Voor dit vergrijp legt de rechter hem een gevangenisstraf op van vijf maanden.

De rechtbank oordeelt dat de man weliswaar met drie vrouwen -die aangifte tegen hem hebben gedaan- in de prostitutie heeft samen gewerkt, maar dat daarbij geen sprake was van een uitbuitingssituatie. Ook voor enige vorm van dwang is volgens de rechtbank geen bewijs. Bovendien ziet de rechtbank geen bewijs voor de aantijging dat de man één of meer meisjes heeft geworven vanuit of tijdens zijn voormalige dienstverband bij de Hoenderloo Groep. Hierdoor kan de beschuldiging van mensenhandel niet worden bewezen. Eén van de betrokken meisjes was in het verleden cliënte van de instelling voor jeugdzorg.

Witwassen

De rechtbank spreekt de man ook vrij van witwassen. Volgens de rechtbank heeft de man zich wel schuldig gemaakt aan het verzwijgen van inkomsten aan het UWV. Dat heeft hij ook toegegeven. Het sociale zekerheidsstelsel is relatief kwetsbaar en gebaseerd op solidariteit en vertrouwen, aldus de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat de man dit vertrouwen heeft beschaamd door niet eerlijk te zijn op zijn aanspraak op een uitkering. Dat rekent de rechtbank hem ernstig aan.

Media

Bij de strafmaat houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man veelvuldig onderwerp van gesprek in de media is geweest. Daarom vindt de rechtbank voor de uitkeringsfraude een gevangenisstraf van vijf maanden op zijn plaats. Omdat de man is vrijgesproken voor mensenhandel, wijst de rechtbank de vorderingen van de 3 vrouwen op een schadevergoeding af.