Schadevergoeding van 20.000 pond voor per ongeluk besneden man

Een Britse man die door een fout van het ziekenhuis ten onrechte is besneden, krijgt een schadevergoeding van 20.000 pond (bijna 22.000 euro). Het ziekenhuis zegt de blunder enorm te betreuren, bericht de BBC.

De 70-jarige Terry Brazier had vorig jaar eigenlijk een ingreep aan zijn blaas moeten ondergaan in het Leicester Royal Infirmary. Hij lag na de ingreep zo'n twee uur te wachten tot iemand hem kwam informeren over de vergissing. De man kreeg naar eigen zeggen de mededeling "sorry, we hebben u besneden".

Het ziekenhuis gaf later in een brief toe dat noodzakelijke controles niet waren uitgevoerd. Daarom besloot Brazier het er niet bij te laten zitten. "Er zijn grappen over gemaakt, maar dit heeft ook een serieuze kant", zei hij. "Het had slechter kunnen uitpakken voor iemand anders. Het foute lichaamsdeel had geamputeerd kunnen worden." (ANP)