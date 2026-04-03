Stichting IZZ stelt nieuwe directeur aan

Marti Paardekooper is de nieuwe algemeen directeur van Stichting IZZ. Zij volgt Jan-Luuk de Groot op en start per 11 mei 2026.

Binnen IZZ zal Marti Paardekooper zich richten op het verder ontwikkelen van de positie van de organisatie in de zorgsector, de IZZ Zorgverzekering en het vergroten van de impact van programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezond werken in de zorg.

Marti Paardekooper was de afgelopen zeven jaar als directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis verantwoordelijk voor de langdurige zorg. Daar was zij onder meer betrokken bij de landelijke werkagenda ggz en het bestuurlijk akkoord gehandicaptenzorg. Ook startte zij de beweging ‘van zorg naar gewoon leven’, waarin samen met zorgorganisaties wordt gewerkt aan een concreet nieuw perspectief voor de ouderenzorg.

Marti Paardekooper was eerder ook HR-directeur bij Zilveren Kruis, waar zij verantwoordelijk was voor de HR-strategie voor circa 3.000 medewerkers. Daar legde zij een belangrijke basis voor het thema inzetbaarheid en gezond werken. Eerder werkte zij als HR Director bij Crucell (Johnson & Johnson). Naast haar nieuwe rol bij IZZ is zij lid van de Raad van Commissarissen van Royal Kaak.

Stichting IZZ ondersteunt zorgorganisaties en hun professionals bij duurzame inzetbaarheid, met projecten, programma’s, trainingen en verbetertrajecten om verzuim en uitstroom te verlagen.