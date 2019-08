GGZ Nederland: KPMG-onderzoek schetst herkenbaar beeld van sector

Een herkenbaar beeld, zo typeert GGZ Nederland de analyse van KPMG van de financiële stand van zaken in de geestelijke gezondheidszorg. “Het personeelstekort is een van de grote uitdagingen”, beaamt de brancheorganisatie.

GGZ Nederland reageert hiermee op de GGZ Health Check van KPMG. Hierin schreven Karin Lemmens en Marlies Prins dat nstellingen in de geestelijke gezondheidszorg verlenen zorg onder grote financiële druk staan. “Ze zitten gevangen in het huidige systeem van omzetplafonds en prijsplafonds, met afspraken over de maximale gemiddelde prijs per patiënt. Dit zet de exploitatie onder druk en betekent dat er weinig financiele ruimte is om te innoveren op zorginhoud en behandelingsvormen, terwijl innovatie juist nu hard nodig is.”

Tarieven

Het rapport van KPMG schetst een herkenbaar beeld, stelt GGZ Nederland. “Wij beschouwen dit onderzoek als een ondersteuning voor de landelijke lobby die wij blijven voeren voor onder andere de tarieven, wachttijden, regelgekte en inzet van beroepen als de ervaringsdeskundigen. We blijven onze leden met nog meer volharding ondersteunen met projecten als VIPP GGZ om ook de mogelijkheden van techniek en digitalisering beschikbaar te maken om de geestelijke gezondheidszorg toekomstbestendiger te maken”, zo laat de organisatie weten.

Onlangs kondige de NZa na een kostprijsonderzoek aan dat de tarieven in de ggz zouden worden verlaagd.

Personeelstekort

De branchevereniging ziet met onlangs gesloten cao wel wat lucht op de krappe arbeidsmarkt ontstaan. “Wij hebben begin juli een nieuwe cao voor de komende 2,5 jaar afgesloten met daarin een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden voor nieuw én bestaand personeel en we verwachten daarvan zeker een positief effect op onze krappe arbeidsmarkt.”