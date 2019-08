Beroep verpleegkundige onder de loep na fel protest

De beroepsvereniging van verpleegkundigen, de zorgwerkgevers en de vakbonden gaan een verwoede poging doen de huidige opstand onder verpleegkundig personeel te tackelen. Dat schrijft het AD. Vaak ervaren verplegers zijn recent de barricades opgeklommen, omdat ze vrezen dat nieuwe afspraken in zorgland funest zullen zijn voor de waarde van hun diploma, hun beroepseer én hun toekomstige takenpakket.

Op 10 september zitten alle partijen voor het eerst weer om tafel. De beroepsgroep is in rep en roer over een wetsvoorstel waarin naast het beroep van verpleegkundige (mbo-niveau) een zogeheten regieverpleegkundige (hbo-niveau) wordt ingevoerd bij het zorgregister. Het belangrijkste verschil is dat de regieverpleegkundige straks volledig zelfstandig een zorgdiagnose mag stellen. Een 'gewone’ verpleegkundige moet de standaardprocedures volgen. Zelfs als die heel ervaren is.



De heisa onder verpleegkundig personeel is volgens het AD deels onterecht. Minister Bruins heeft al aangegeven voor een variant te willen kiezen waarbij veruit de meeste verpleegkundigen direct het felbegeerde stempel van ‘regieverpleegkundige’ krijgen. (ANP)