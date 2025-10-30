Ggz opnieuw in actie tegen agressie na ernstige mishandeling

Elke klap is er één te veel. Dat benadrukken de Nederlandse ggz en V&VN in een reactie op het ernstige geweldsincident dat afgelopen week plaatsvond bij Huize Padua.

Afgelopen vrijdag werd een verpleegkundige zwaar mishandeld door een cliënt van Huize Padua in Boekel. “Het is onacceptabel dat veel ggz-medewerkers jaarlijks met agressie te maken krijgen”, stellen de Nederlandse ggz en V&VN.

Niet wegmoffelen

V&VN vindt het een goede zaak dat de verpleegkundige aangifte heeft gedaan. “Nog te vaak horen we dat zorgprofessionals vinden dat agressie bij het werk hoort. En dat er daarom geen aangifte wordt gedaan”, vertelt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. “Of dat het geen zin zou hebben om aangifte te doen. Maar dat heeft het wel. We moeten dergelijke vreselijke incidenten niet wegmoffelen, maar benoemen, laten onderzoeken en eventueel vervolgen. Zorgprofessionals moeten te allen tijde veilig kunnen werken.”

Ook Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz, roept op om agressie nooit te normaliseren. “Geweld laat altijd diepe sporen na. Voor wie het overkomt, voor collega’s en voor de mensen die op de afdeling verblijven. Daarom moeten we er werk van blijven maken om te voorkomen waar dat kan en een lijn te trekken waar dat moet. Zoals we ook nu doen.”

In de nieuwe cao voor 2025 is veiligheid een belangrijk speerpunt.

