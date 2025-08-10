Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Beroepsverbod verpleegkundige om mishandelingen op zorgboerderij

,

Een verpleegkundige die op een zorgboerderij meerdere cliënten mishandelde, mag nooit meer in de zorg werken, meldde het regionaal tuchtcollege in Zwolle vrijdag. “We laten je wegteren tot een geraamte”, zei de verpleegkundige onder meer tegen een ernstig meervoudig beperkte cliënt. Hij toonde structureel disrespect voor cliënten en gebruikte geweld.


Het tuchtcollege meldt dat de verpleegkundige eerder veroordeeld werd voor een celstraf van vijf jaar en vier maanden voor het medeplegen van “sadistische” mishandelingen. Ook was al besloten dat hij zijn beroep ruim tien jaar niet mag uitoefenen. Tegen dat vonnis ging hij in beroep.

Hoewel het tuchtcollege de instelling waar de verpleegkundige werkte niet bij naam noemt, komen de data en straffen exact overeen met een zaak op een zorgboerderij in het Groningse Wedde. De misstanden daar kwamen aan het licht dankzij het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. De zorgboerderij werd daarna gesloten. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:EthiekPatiëntveiligheidPersoneelVerpleegkundige

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10 aug 2025 Beroepsverbod verpleegkundige om mishandelingen op zorgboerderij
20 jun 2025 KNMG en NVvP: neem moties over euthanasie niet aan    
14 jun 2025 Zorg wil meer actie kabinet tegen doden zorgverleners in Gaza
16 mei 2025 Universiteit Utrecht wil project met Israëlisch ministerie van Volksgezondheid stoppen
6 mei 2025 'Social freezing' : ruim 40.000 eicellen ingevroren

Reader Interactions

Reacties