Beroepsverbod verpleegkundige om mishandelingen op zorgboerderij

Een verpleegkundige die op een zorgboerderij meerdere cliënten mishandelde, mag nooit meer in de zorg werken, meldde het regionaal tuchtcollege in Zwolle vrijdag. “We laten je wegteren tot een geraamte”, zei de verpleegkundige onder meer tegen een ernstig meervoudig beperkte cliënt. Hij toonde structureel disrespect voor cliënten en gebruikte geweld.



Het tuchtcollege meldt dat de verpleegkundige eerder veroordeeld werd voor een celstraf van vijf jaar en vier maanden voor het medeplegen van “sadistische” mishandelingen. Ook was al besloten dat hij zijn beroep ruim tien jaar niet mag uitoefenen. Tegen dat vonnis ging hij in beroep.

Hoewel het tuchtcollege de instelling waar de verpleegkundige werkte niet bij naam noemt, komen de data en straffen exact overeen met een zaak op een zorgboerderij in het Groningse Wedde. De misstanden daar kwamen aan het licht dankzij het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. De zorgboerderij werd daarna gesloten. (ANP)