Peiling NU’91: onderbezette piekperiode brengt kwaliteit van zorg in gevaar

Bijna 60 procent van de zorgprofessionals vond de personele bezetting van hun team of afdeling deze zomer onvoldoende. Dat blijkt uit een recente peiling van NU’91. Voorzitter Femke Merel van Kooten noemt de cijfers zorgwekkend.

De beroepsvereniging peilde de ervaren zomerperiode onder zo’n 1.000 verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen. Ruim 43 procent vond de werkdruk te hoog.

Minder goede zorg

Twee derde van de professionals die met onderbezetting te maken had, gaf aan minder goede zorg te kunnen leveren. “Zo erg als dit jaar heb ik nog niet eerder meegemaakt. De kwaliteit van zorg gaat heel hard achteruit”, aldus een respondent die 42 jaar in de zorg werkt. Een zorgprofessional meldt dat de medicatie op meerdere teams uitgedeeld moest worden bij onbekende bewoners. “Dat geeft veel psychische druk.” Een andere medewerker geeft aan dat de druk hoog lag doordat geen enkele verpleegtechnische handeling uitbesteed kon worden.

Om de gaten te vullen, werd er ander personeel ingezet. Zo draaiden gastvrouwen volgens een respondent zorgdiensten en werden er andere disciplines ingezet, zoals de ergotherapeut. Sommige professionals meldden dat de douchezorg in de thuiszorg werd afgebeld of dat medicatie op andere momenten werd gegeven. Daarnaast constateert NU’91 dat sommige organisaties bedden moesten sluiten of familieleden lieten bijspringen tijdens zorgtaken.

Fundamenteel mis

59 procent van de medewerkers die last hadden van onderbezetting, moest regelmatig overuren draaien. Bij 40 procent leidde de hoge werkdruk tot ziekmeldingen. De onderbezetting leidde ook tot conflicten op de werkvloer. “Als piekperiodes leiden tot extra stress en uitputting bij de rest van het team, dan gaat er iets fundamenteel mis in de manier waarop we de zorg organiseren”, reageert NU’91-voorzitter Van Kooten. Met de griepgolf in aantocht houdt zij haar hart vast.

Van Kooten pleit voor een gezonde werkprivébalans en roept op tot investeringen in een vaste bezetting, efficiënte roosterplanning en meer aandacht voor herstel- en rustperiodes. “Zorgprofessionals moeten kunnen rekenen op voldoende collega’s, ook in piekperiodes”, aldus Van Kooten. “Alleen dan kunnen zij de veilige en kwalitatieve zorg blijven leveren die patiënten en cliënten verdienen.” Met de resultaten in de hand gaat de beroepsorganisatie het gesprek aan met werkgevers en de politiek.

