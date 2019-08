Bestuurder Van de Langenberg verlaat Mosae Zorggroep

De raad van toezicht van de Mosae Zorggroep in Maastricht heeft in goed overleg met Bram van de Langenberg besloten zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hij was sinds april 2018 als bestuurder van Mosae Zorggroep werkzaam.

De raad van toezicht geeft aan dat de reden voor de beëindiging het verschil van opvatting is over het toekomstperspectief van Mosae. Dat leidt tot onduidelijkheid binnen de organisatie, die ten koste zou gaan van de bestuurlijke daadkracht die de organisatie nu nodig heeft, aldus de raad.

Veel waardering

Dat neemt niet weg dat de raad van toezicht "veel waardering" heeft voor de inzet van Van de Langenberg. De raad gaat de leemte in het bestuur in overleg met bestuurder Anitra Louwers nader invullen. Van de Langenberg is vrijgesteld van werkzaamheden en Louwers neemt het roer vooralsnog over.