ZSV-bestuurder veroordeeld voor miljoenenfraude

De bestuurder van zorginstelling Zorg Stichting Vivence (ZSV) en zijn partner moeten 1.945.393 euro betalen aan de schatkist. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) geëist in de rechtbank in Rotterdam. In december 2017 werd de bestuurder veroordeeld voor stelselmatige fraude met zorggelden van de instelling.

Een gevangenisstraf van vier jaar voor valsheid in geschrift, het opmaken van valse jaarrekeningen en het gewoontewiswassen van in totaal 1.889.893 euro. Daartoe is de bestuurder van ZSV – die zorg en huisvestiging voor gehandicapten regelt – op 21 augustus 2019 veroordeeld door de Rotterdamse rechtbank. De bestuurder heeft dat bedrag onttrokken aan de zorginstelling en samen met zijn vriendin uitgegeven, oordeelde de rechtbank. De vriendin van de bestuurder is veroordeeld voor schuldwitwassen van 1.889.893 euro. Dat meldt het OM.

Crimineel verdiend vermogen

Het geldbedrag die de verdachten door fraude hebben verkregen en hebben witgewassen wordt door het OM gezien als crimineel verdiend vermogen. Daarnaast keerde de bestuurder zichzelf in 2016 meer salaris toe dan hij volgens de 'Balkenende-norm' zou mogen ontvangen. Ook dat wordt door het OM gezien als crimineel verdiend vermogen. Het oorspronkelijke bedrag van 1.889.893 euro is daarom nog eens verhoogd met 55.000 euro. Het OM komt daarmee op een totaal van 1.945.393 euro wederrechtelijk verkregen vermogen.