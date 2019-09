Oktober verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Eveline Wouters is per 1 augustus 2019 benoemd als lid van de raad van toezicht van Oktober (voorheen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen). Zij volgt Ria Wijnen - Sponselee op, die vanwege het aflopen van de zittingstermijn afgetreden is als lid van de raad van toezicht.

Eveline Wouters is hoogleraar succesvolle technologische innovaties in de zorg aan Tilburg University en lector ‘Health Innovations and Technology’ bij Fontys, paramedische hogeschool. Zij is daarnaast lid van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) in Tilburg en lid van de adviesraad Konica-Minolta Health Care.

Bij oktober heeft de hoogleraar kwaliteit en veiligheid als aandachtsgebied. Oktober is een ouderenzorgorganisatie met woonzorglocaties, revalidatiecentra, zorgboerderijen, hospice, thuiszorg en welzijnsdiensten in de regio de Kempen, Veldhoven en Waalre.