Britse zorgbestuurders keren zich tegen no-deal Brexit

Een kleine dertig kopstukken uit het domein van de Britse zorg en publieke gezondheid keren zich tegen een no-deal Brexit. In een brandbrief in dagblad The Guardian stellen ze dat een hard vertrek uit de EU onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.

De ondertekenaars van de petitie, onder aanvoering van voorzitter Maggie Rae van beroepsorganisatie Faculty of Public Health, roepen de Britse regering op om te onderkennen dat een vertrek uit de EU zonder overeenkomst onverenigbaar is met het streven naar bescherming van de volksgezondheid.

Ook willen de zorgbestuurders dat de Britse regering duidelijk maakt welke gevolgen verschillende Brexit scenario’s voor de volksgezondheid hebben. Bovendien eisen ze dat de regering een systeem op het poten zet om verdere gevolgen van een Brexit te volgen.

Levensverwachting

“Brexit speelt zich af in een tijd waarin de levensverwachting van de Britse bevolking stagneert en in geval van sommige bevolkingsgroepen zelfs achteruit gaat”, aldus de zorgbestuurders in The Guardian. “De kwetsbaarste groepen zien zich geconfronteerd met groeiende onzekerheid rond inkomen, werk en zelfs voedsel. We geloven dat al deze problemen verergerd zullen worden door een no-deal Brexit.”