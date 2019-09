Integratie orthopedische focusklinieken krijgt praktisch vorm

De klinieken van Medinova, Nedspine en Orthopedium gaan verder onder de naam Bergman Clinics | Bewegen. De naamswijziging is een uitvloeisel van de fusie tussen Bergman Clinics en de orthopedische behandelklinieken in januari 2019.

“Samen vormen we nu de grootste aanbieder van medisch specialistische zorg op het gebied van bewegen via focusklinieken”, zegt Maarten van der List, medisch directeur Bergman Clinics | Bewegen, over de nieuwe stap in het fusieproces. “Met het samengaan van deze focusklinieken kunnen we nog beter inspelen op de vraag van cliënten naar topkwaliteit behandelingen voor de schouder, hand, pols, knie, heup, voet, enkel, rug en nek, met specifieke behandeltrajecten voor topsporters.”

Bij Bergman Clinics | Bewegen houden cliënten van zowel Medinova met vestigingen in Arnhem, Breda en Rotterdam, Nedspine (Ede) en Orthopedium (Delft) hun vertrouwde artsen op de bekende locaties met dezelfde kwaliteit van de behandelingen.

Vergunning

De Autoriteit Consument & markt (ACM) keurde de fusie tussen Bergman en NL Healthcare Clinics, waar de orthopedische klinieken toe behoorden, na een vergunningstraject in december 2019 goed. Met jaarlijks meer dan 200 duizend nieuwe patiënten, een gecombineerde jaaromzet van 220 miljoen euro en 1500 medewerkers vormen Bergman en NL Healthcare Clinics samen de grootste particuliere aanbieder van verzekerde planbare medisch-specialistische zorg.

Onderhandelingspositie

“We hebben diepgaand onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van deze fusie”, stelde bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM na afronding van het vergunningstraject. “Wij verwachten niet dat patiënten en verzekerden als gevolg van de fusie straks slechter af zijn. Zorgverzekeraars hebben bezwaren geuit tegen de fusie tijdens ons onderzoek. Maar wij concluderen dat er door de fusie weinig verandert in de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars ten opzichte van de klinieken.”