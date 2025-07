DC Klinieken neemt de Vrouwenkliniek over

De overname is per 1 juli een feit.

De Vrouwenkliniek in Amsterdam beschikt over twee zelfstandige behandelcentra: Vrouwenkliniek Zuidoost en Vrouwenkliniek Nieuw-West. De klinieken leveren laagcomplexe gynaecologische zorg en richten zich specifiek op het verbeteren van de gezondheid van vrouwen. De zorg is poliklinisch en grotendeels diagnostisch.

DC Klinieken

DC Klinieken is een landelijke zorgorganisatie die in de loop der jaren door overnames is gegroeid naar veertien zelfstandige behandelcentra in Nederland. De organisatie levert verzekerde medisch-specialistische zorg op het gebied van maag- en darmonderzoeken, allergologie, dermatologie, radiologie en pijnzorg en vrouwenzorg.