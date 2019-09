Ervaringsdeskundigen zijn steeds beter geschoold

Het aantal ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg met een hbo-diploma groeit, meldt de Volkskrant. Een reden hiervoor is volgens de krant dat de inzet van ervaringsdeskundigen naar verwachting vanaf volgend jaar officieel declarabel wordt bij zorgverzekeraars.

Bij de Hanze Hogeschool in Groningen is al sinds 2011 een hbo-opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen en bij de Fontys in Eindhoven sinds 2016. HvA heeft de opleiding voor ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn opgezet omdat tien grote ggz-instellingen het onderwijsinstituut hier om vroegen, zei opleidingsmanager sociaal werk Samme Grünfeld tegen de Volkskrant.

Wilma Boevink, voorzitter van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen, zegt tegen de krant ook nadelen te zien van de professionalisering van ervaringsdeskundigen. Ze is bang dat 'ervaringsdeskundigen door 'dit keurslijf van opleidingen' steeds meer gewone hulpverleners dreigen te worden en hun autonome perspectief kunnen kwijtraken'. "We moeten ervoor waken dat ervaringsdeskundigen worden gezien als goedkopep krachten die de krapte op de arbeidsmarkt kunnen vullen", zegt Boevink ook.