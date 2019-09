Bestuurder Zuidwester kondigt vertrek aan

Hans Waardenburg neemt later dit jaar in verband met zijn deeltijd-pensioen afscheid als bestuursvoorzitter van Zuidwester. Waardenburg gaf sinds 2014 leiding aan de aanbieders van gehandicaptenzorg in Zuidwest Nederland.

Naast zijn werkzaamheden voor Zuidwester is hij bestuurlijk actief binnen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). In die hoedanigheid is hij betrokken bij de cao-onderhandelingen.

Waardenburg zegt terug te kijken op “een prachtige periode”. “In de afgelopen jaren hebben veel veranderingen plaatsgevonden binnen Zuidwester. Met elkaar hebben we, hoe lastig het soms ook was, veel goede stappen gezet. Ik ben vooral trots op de medewerkers van Zuidwester en de groei die zij hebben doorgemaakt. Elke dag weer zetten zij zich in om onze cliënten een waardevol leven en zinvol werk te bieden.”

Waardenburg verlaat Zuidwester op het moment dat hij het bestuursvoorzitterschap kan overdragen aan een opvolger. Binnenkort start Zuidwester met de werving van een nieuwe bestuurder. Waardenburg wil op part-time-basis actief blijven in de zorg in advies- en implementatietrajecten.