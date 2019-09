Interimmer Westerterp van Driezorg naar Zorggroep Noordwest-Veluwe

Na het vertrek van Margreeth Kasper heeft de raad van toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe Murk Westerterp benoemd tot interim-bestuurder van de Zorggroep. Hij begint op 30 september in deze functie en zal de Zorggroep leiden tot een nieuwe bestuurder kan beginnen, zo maakt de organisatie bekend.

Westerter is op dit moment nog interim-bestuurder bij Driezorg, een organisatie voor ouderenzorg. Eerder was hij bestuurder bij Liberein, eveneens een organisatie voor ouderenzorg, die in 2017 ontstond uit de fusie van Ariëns Zorgpalet en Bruggerbosch.