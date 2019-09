Ernstig gewonde door brand in zorginstelling

Door een brand in een zorginstelling in Amsterdam-Oost is een vrouw ernstig gewond geraakt. Het gaat om de bewoonster van de kamer waar het vuur uitbrak. Zij liep ernstige brandwonden op.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn zeker vijf personen, onder wie bewoners en personeel, ter plekke nagekeken vanwege het inademen van rook.

De brand brak even na 13.30 uur uit in het zorgcentrum voor ouderen met dementie aan de Van 't Hofflaan in de Watergraafsmeer. Het is nog niet duidelijk wat er heeft gebrand en wat de oorzaak is, zei de zegsman. (ANP)