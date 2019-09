Oud-bestuurder Reade bij afscheid geridderd

Jos Buijs is bijzijn afscheid als bestuursvoorzitter van Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Buijs kreeg het lintje voor het opbouwen van multifunctioneel centrum Doelum in Renkum, maar ook voor zijn verdiensten als bestuurder in de gezondheidszorg en voor zijn inzet in vrijwillige bestuursfuncties.

Tijdens zijn afscheidsreceptie werd Buijs verrast door burgemeester Agnes Schaap van de Gemeente Renkum, die hem de Koninklijke Onderscheiding uitreikte. "U heeft geen steen verlegd in de rivier, maar een aantal flinke keien. Dankzij uw brede belangstelling en uw belangstelling voor mensen heeft u steeds weer mensen bij elkaar weten te krijgen. Die samenwerking heeft de samenleving merkbaar vooruit geholpen”, aldus Schaap.

Buijs begeleidde de fusie tussen het Revalidatiecentrum Amsterdam en het Dr. Jan van Breemen Instituut. Ook was hij initiatiefnemer van de oprichting van een samenwerkingsverband voor al het onderzoek naar revalidatiegeneeskunde in Amsterdam. Tevens heeft hij de samenwerking tussen de ambulante verslavingszorg van het CAD en de klinische zorg van De Grift tot stand gebracht. Daarnaast heeft hij een fusie voorbereid die tot één van de grootste klinisch chemische laboratoria van Nederland heeft geleid: Atalmedial. Voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft hij zich ingezet voor de doorstart van het Landelijk Patiëntendossier.