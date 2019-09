Ook Máxima MC doet sigaret in de ban

Máxima MC (MMC) is vanaf 1 oktober een rookvrij ziekenhuis. Voor medewerkers, patiënten en bezoekers geldt dat er vanaf die datum niet meer gerookt mag worden op het terrein van het ziekenhuis. Het rookverbod is ook van toepassing op de e-smokers en geldt voor zowel de locatie Veldhoven als Eindhoven.

“Als grote zorginstelling moeten we het goede voorbeeld geven”, licht longarts Joris van Enschot de maatregel toe. “We hebben hier dagelijks te maken met de gevolgen van roken. Juist daarom stimuleren we een gezonde leefstijl. Oktober, de maand van Stoptober, is de perfecte maand om als rookvrij ziekenhuis te starten.”

Rookvrije generatie

Met het rookvrij maken sluit MMC aan bij de landelijke campagne ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Een groot aantal ziekenhuizen in Nederland heeft, net als MMC, besloten om hun terrein rookvrij te maken.

“Stoppen met roken heeft veel voordelen”, aldus Van Enschot. “Zo vermindert het risico op hart- en vaatziekten en op diverse vormen van kanker, zijn stoppers minder kortademig én verbetert hun smaakvermogen. Bovendien geeft het ook nog eens meer financiële ruimte, aangezien roken erg duur is.”

Als longarts weet van Enschot dat het moeilijk is om van het roken af te komen. Rokers die willen stoppen en een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen voor advies bij MMC of hun zorgverzekeraar terecht.