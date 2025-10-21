Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

EU overweegt verbod op ethanol in handdesinfectie

,

Brussel overweegt ethanol te classificeren als gevaarlijke stof die het risico op kanker verhoogt.

Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van een interne aanbeveling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Als het zover komt, zou het gebruik van veel handdesinfectiemiddelen en schoonmaakmiddelen in ziekenhuizen worden verboden.

In de aanbeveling wordt ethanol volgens FT bestempeld als een giftige stof met een verhoogd risico op kanker en zwangerschapscomplicaties.

Volgens de zakenkrant komt een comité van het ECHA in november bijeen om te beslissen of ethanol daadwerkelijk als schadelijk voor mensen wordt geclassificeerd. Dat comité onderzoekt actieve biociden, middelen die schadelijke organismen bestrijden. Daarna wordt een aanbeveling gestuurd naar de Europese Commissie, die uiteindelijk een beslissing moet nemen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgVolksgezondheidZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:22 EU overweegt verbod op ethanol in handdesinfectie
28 aug 2025 ROAZ-regio’s zien zorgcoördinatieplan van oud-minister Kuipers niet zitten
26 aug 2025 Zuid-Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties breiden Academie voor Zelfzorg uit
8 okt 2025 Movisie waarschuwt voor toenemende hittestress binnen zorginstellingen
8 sep 2025 RVS: aanpak van vergrijzing spreekt zichzelf tegen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties