Elver geeft officieel startsein nieuwbouw

Gehandicaptenzorgaanbieder Elver heeft deze week het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw huis in Nieuw-Wehl. Het nieuwe huis bestaat uit drie wooneenheden, waarvan één vervangende woonruimte biedt aan een al bestaande groep bewoners. De andere wooneenheden zijn ter aanvulling.

Al langere tijd is Elver bezig met de planvorming van nieuw- en herbouwNaast de bouw van de drie wooneenheden in Nieuw-Wehl, zijn ook de bouwplannen in Arnhem-Noord en Doetinchem in een ver gevorderd stadium. De verhuizing naar het voormalige Rabobank pand in Wehl staat voor begin volgend jaar op de planning, zo laat de organisatie weten.