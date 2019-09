Zorgmedewerkers voelen werkdruk toenemen

Zowel werknemers als werkgevers in de zorgsector voelen dat de werkdruk stijgt. Werkgevers wijten dat voornamelijk aan regeldruk en administratieve lasten. Werknemers melden relatief vaak agressie en geweld van patiënten, cliënten of hun familieleden. Desondanks is ruim driekwart van de zorgmedewerkers tevreden met het werk.

Dit blijkt uit de eerste uitkomsten van de werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit jaar heeft uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Bovendien is die werkdruk volgens bijna 2 op de 3 werknemers in het jaar voorafgaand aan de enquête toegenomen. Ook bijna de helft van de werkgevers in de sector geeft aan dat de werkdruk is opgelopen.

Regeldruk

Twee derde van de werknemers en bijna de helft van de werkgevers vinden dat de werkdruk in de 12 maanden voorafgaande aan de enquête is toegenomen. Werkgevers wijten dat dus voornamelijk aan regeldruk en administratieve lasten. Als andere factoren die de werkdruk opdrijven noemen zij nieuwe of moeilijkere taken, mondigere cliënten en te weinig personeel.

Werknemers rapporteren relatief vaak dat ze in hun werk worden geconfronteerd met agressie en geweld van patiënten, cliënten of hun familieleden. Twee op de drie hebben daar in het voorafgaande jaar mee te maken gehad.

Meerderheid waardeert werk

Toch waarderen de werknemers in de zorg- en welzijnssector hun werk, stelt het CBS vast. Een overgrote meerderheid (78 procent) is tevreden tot zeer tevreden met hun werk. Ruim 90 procent vindt het werk inhoudelijk leuk en 78 procent vindt de sfeer op de afdeling plezierig.

Loopbaanperspectief

Over de loopbaanperspectieven is er minder tevredenheid. Minder dan de helft (44 procent) was het eens met de stelling ‘Ik heb voldoende loopbaanperspectieven op mijn werk’.