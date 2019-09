Laurentius Ziekenhuis stelt interim-bestuurder aan

Theo Bos (64) gaat op 1 oktober bij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond aan de slag als bestuurder ad interim. Hij is benoemd voor de duur van 6 tot 9 maanden. Samen met voorzitter Marja Weijers zal hij de tweehoofdige raad van bestuur vormen.

Bos heeft werkte de afgelopen twintig jaar in verschillende directie- en bestuursfuncties op interim basis binnen de zorg en sociale zekerheid/arbodiensten. Recentelijk was dit bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, daarvoor in het Medisch Centrum Leeuwarden en bij het LangeLand ziekenhuis.

ln het Laurentius Ziekenhuis richt hij zich met name op bedrijfsvoeringszaken zoals bouw, financiën en ICT. Daarnaast beheert hij in zijn de portefeuille de drie laboratoria en de apotheek en participeert hij actief in het lopende fusieproces.

Conflict

Door de benoeming van Bos is de raad van bestuur weer op volle sterkte. De benoeming van een tweede bestuurder leek van de zomer vertraging op te lopen toen de voltallige raad van toezicht van het Laurentius besloot op te stappen na een conflict met het bestuur. Dat was voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aanleiding om het ziekenhuis onder verscherpt toezicht te plaatsen. Het ziekenhuis is tevens voornemens om te fuseren met het VieCuri Medisch Centrum in Venlo.