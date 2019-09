Amsterdam UMC decor van illegale arbeid

In kruipruimtes van het AMC hebben illegale arbeiders maandenlang onder ongezonde omstandigheden gewerkt. Het gaat om schoonmakers van het bedrijf TS Almere. Het AMC wist niet van de uitbuiting af, aldus het Amsterdamse ziekenhuis tegen het AD.

Maandenlang werkten de illegalen zonder enige beschermde kleding of mondkapjes in de kruipruimtes, die vol lagen met opgehoopt stof. Daarnaast waren de schoonmakers niet verzekerd voor ongevallen. De uitbuiting is aan het licht gekomen doordat een van de illegale arbeiders zijn verhaal deed aan het AD. TS Almere liet echter weten zich niet te herkennen in de geuite beschuldigingen.

'Actief misleid'

Het Amsterdam UMC vindt de situatie "verschrikkelijk voor alle betrokkenen". "Het schoonmaakbedrijf TS Almere heeft ons actief misleid door met niet-aangemelde medewerkers te werken, en dat is helaas gelukt", aldus een woordvoerder.

Arbeidsmarktkrapte

Inspectie SZW verklaart de uitbuiting met de arbeidsmarktkrapte. Als gevolg zouden oneerlijke praktijken, zoals uitbuiting en werken onder schijnconstructies, toenemen. Met name in de schoonmakersbranche zijn er vaak misstanden op het gebied van eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden, stelt de Inspectie SZW. Uitbuiting zou hier makkelijk zijn vanwege het relatief grote aantal laaggeschoolde arbeiders, die de Nederlandse taal vaak beperkt beheersen.