Cardioloog treedt toe tot raad van bestuur Sionsberg

Cardioloog Melvin Mac Gillavry is toegetreden tot de raad van bestuur van Sionsberg in Dokkum. Daarnaast is Marcella Ensel-Boonstra lid geworden van de raad van toezicht van Sionsberg.

Mac Gillavry’s bestuurlijke verantwoordelijkheid komt primair bij de kwaliteit en veiligheid van zorg, implementatie van innovatie te liggen, alsmede de relaties met huisartsen en regionale zorgpartners. Als lid van Cardiologie Centra Nederland (CNN), dat in Dokkum een deel van de zorg voor zijn rekening neemt, combineert hij zijn werk als cardioloog met verschillende bestuurlijke functies, waaronder die van managing cardioloog van CCN Amsterdam Buitenveldert en cardioloog-bestuurder bij de Stichting Cardiologie Geervliet. Eerder was hij interim-bestuurder in het Waterland Ziekenhuis en cardioloog in cardioloog in OLVG en Slotervaart ziekenhuis. De raad van bestuur bestaat naast Mac Gillavry uit Anke Blokhuis en Cecile Goldman.

Bekendheid

Toezichthouder Ensel is financieel manager van constructiebedrijf Ensel Staalkonstrukties in Dokkum en bekleedt verschillende toezichthoudende functies. In haar nieuwe rol wil ze bijdragen aan versterking van de banden met de regio."Sionsberg is een prachtige organisatie waar nog veel meer mogelijk is”, aldus Ensel. “Er is naar mijn idee nog onvoldoende bekendheid in de regio waarvoor je in Sionsberg terecht kunt. Daar draag ik graag aan bij." De raad van toezicht wordt gecomplementeerd door John de Kok en Rhandy Macnack.

Bedrijfskundige Hans Mallie wordt daarnaast directeur bedrijfsvoering, een functie die hij in 2017 in Dokkum al op interim basis vervulde.