Prinses Máxima Centrum benoemt nieuwe wetenschappelijk bestuurder

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft Alexander Eggermont aangesteld als Chief Scientific Officer (CSO). Hij volgt in deze rol Hans Clevers op die begin juni is teruggetreden.

Eggermont was de afgelopen negen jaar algemeen directeur van Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris, het gerenommeerd oncologisch zorg- en researchinstituut in Frankrijk. Hij ontwikkelde hier onder meer Europa’s grootste Fase 1-2 drug development en immunotherapy development programma.

Naast bestuurder is Eggermont hoogleraar oncologie (Universiteit Paris-Sud) en hoogleraar oncologische chirurgie (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij heeft een PhD in Tumor-immunologie en is fellow van de NCI Surgery Branch (Steve Rosenberg). In Duitsland is Eggermont nauw betrokken bij het programma van de organisatie van een netwerk van comprehensive cancer centers en heeft hij een deelaanstelling bij het DKFZ-Heidelberg. Hij is Editor in-chief van de European Journal of Cancer.

Ook ontving Eggermont vele internationale prijzen als erkenning voor zijn werk in de oncologie, in het bijzonder op het gebied van immunotherapie. In het verleden was hij onder meer president van de EORTC en van ECCO en de European Academy of Cancer Sciences.

Voorganger Clevers is op 1 juni teruggetreden als CSO en lid raad van bestuur bij het Prinses Máxima Centrum. Clevers begon medio 2015 als CSO. Onder zijn leiding groeide de kinderoncologische research in het Prinses Máxima razendsnel, waarbij ook internationaal vermaarde wetenschappers zich aan het centrum verbonden. Clevers blijft nauw betrokken bij het Prinses Máxima Centrum, onder andere als principal investigator van zijn researchgroep die zich bezighoudt met organoids.