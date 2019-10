Laurent de Vries neemt afscheid van Viattence

Laurent de Vries stopt na zes en half jaar als bestuurder van Viattence. Hij verruilt de ouderenzorg voor het onderwijs en wordt bestuurder bij Summa College voor MBO opleidingen in de regio Eindhoven.

In een persbericht roemt de raad van toezicht (rvt) De Vries om de gedrevenheid en visie waarmee hij zich inzette voor de ouderenzorg. Hij zette zich met name in om van het traditionele en institutionele verpleeghuis een echt thuis te maken. "Het woonzorgconcept van beneden wonen en boven slapen, een nieuw Kwaliteitsmanagementsysteem en een vernieuwende vorm van Praktijkleren voor leerlingen en studenten op de zorglocaties, zijn hier voorbeelden van. Of de nachtdiensten in pyjama waarbij hij zelf het voorbeeld gaf hoe in te spelen op de belevingswereld van de bewoner", aldus de rvt. "Nu het terugbrengen van de verpleeghuiszorg naar de dorpskernen op de Veluwe met de opening van Hofje Wendakker in Heerde is afgerond, is het voor hem een natuurlijk moment voor een nieuwe uitdaging."