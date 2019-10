Rotterdams triagecentrum stroomlijnt klachten zwangere vrouwen

Er komt een Verloskundig Prenataal Triage Centrum in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dat staat in een intentieverklaring, die naar verwachting een eind maakt aan een periode van onenigheid over de geboortezorg in de regio.

Het gaat om een triage centrum waar vrouwen terecht kunnen bij eerstelijns spoedklachten tijdens de zwangerschap, maken de partijen bekend in een statement. De intentieverklaring is ondertekend door Coöperatie VeRVe, verloskundigen uit de regio, de Raad van Bestuur en het bestuur Specialisten Coöperatie Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Onenigheid

Eerder ontstond er onenigheid toen in 2016 het voornemen werd uitgesproken om de verloskunde te verplaatsen van Vlaardingen naar St. Franciscus. Veel verloskundigen waren daar fel tegen gekant. Daarop werd het plan op de lange baan geschoven.

Mijlpaal



Het ondertekenen van de intentieverklaring is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking, schrijven de betrokken partijen. Het akkoord onderstreept volgens hen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om integrale geboortezorg optimaal vorm te geven.

Wederzijds vertrouwen

Marjolein Tasche, voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland, spreekt van “een blijk van wederzijds vertrouwen om gezamenlijk voort te bouwen aan kwalitatieve geboortezorg voor de regio”.

Dichtbij huis

Iris Lensveld, verloskundige en voorzitter van de Verloskundigen Coöperatie Verve, roemt vooral de voordelen voor zwangere vrouwen. “Het betekent voor zwangeren dat nu en in de toekomst optimale zorg in de zwangerschap dichtbij huis behouden blijft.”