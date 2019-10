Regioverpleegkundige geeft antwoord bij complexe situatie

Zorgorganisaties in Salland gaan gezamenlijk verpleegkundigen inzetten buiten reguliere werktijden. Deze zogeheten regioverpleegkundige ondersteunt verzorgenden in woonzorgcentra die in de avond, nacht en in het weekend een complexe situatie moeten afhandelen of vragen hebben waar ze zelf niet uitkomen. Te denken valt aan het behandelen van wonden of het toedienen van medicijnen.

De regioverpleegkundige is tijdens de genoemde tijdstippen oproepbaar en is binnen 20 minuten aanwezig op locatie. Naast het bieden van ondersteuning aan verzorgenden kan de regioverpleegkundige ook de medisch specialist ontlasten. De verpleegkundige heeft meer kennis en kan soms ook handelingen uitvoeren waarvoor anders de medisch specialist moet worden ingeschakeld. Ook kan de verpleegkundige makkelijker overleg plegen met het ziekenhuis, indien nodig.

Samenwerken

Met de introductie van roulerende regioverpleegkundigen geven de betrokken aanbieders antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt. Ze delen als het ware een aantal verpleegkundigen met elkaar in de avond, nacht en in het weekend. Het zorgkantoor Midden IJssel ondersteunt het project financieel. “Om de zorg beter te maken en medewerkers een aantrekkelijke functie te kunnen bieden moeten we samenwerken in de regio”, zegt Jacqueline Poortvliet, zorginkoper van zorgkantoor Midden IJssel en zorgverzekeraar Eno. “In dit geval kunnen we door samen te werken een cliënt ’s nachts sneller helpen als er iets aan de hand is.”

Het project begint volgend jaar in de omgeving Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Holten. De deelnemende zorgorganisaties zijn: Carinova, ZGR, Solis, 't Dijkhuis, Woonzorgcentrum Humanitas, de Parabool, Ludgerus, ECR (herstelzorg) en Zorggroep Apeldoorn.