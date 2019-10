Willem Jan Brinkman wordt bestuurder bij PGGM

Pensioensuitvoeringsorganisatie PPGM heeft Willem Jan Brinkman benoemt tot Chief Financial & Risk Officer (CFRO). Brinkman gaat op 1 november beginnen.

Dat meldt PGGM via haar website. Willem Jan Brinkman (46) is op dit moment Principal Investment Manager bij PGGM Private Equity. In zijn nieuwe rol zal hij als vicevoorzitter toetreden tot de raad van bestuur van PGGM. Hij volgt Paul Boomkamp op die op 1 november lid wordt van de raad van bestuur van Erasmus MC.

Private equitystrategie

Brinkman trad in 2015 in dienst bij PGGM Vermogensbeheer en combineerde dit tot 2018 met de verantwoordelijkheid als CFRO van de Nederlandse Investeringsinstelling NV. Sinds dit jaar voert hij een nieuwe private equitys-trategie uit die er op gericht is naast financieel rendement ook specifieke duurzaamheidsoplossingen te genereren ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn op het gebied van klimaat, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg.



Eerder werkte hij lange tijd bij KPMG Corporate Finance waar hij van 2009 tot 2015 partner was. Daar heeft hij in opdracht voor meerdere pensioenuitvoeringsorganisaties gewerkt. Hij adviseerde A&O bij de verkoop aan PGGM in 2013. Brinkman is opgeleid als bedrijfseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Pensioenfondsen

PGGM biedt vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. In juni beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van 238 miljard euro en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750 duizend werknemers in zorg en welzijn.