Groningen lauwert scheidend UMCG-topman

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft bij gelegenheid van zijn afscheid diverse onderscheidingen in ontvangst mogen nemen. Niet alleen ontving hij de exclusieve Thomassen à Thuessinkpenning, maar ook mocht hij de Erepenning van de Stad Groningen en het voor de eerste keer uitgereikte beeld De Kei van de NFU in ontvangst nemen.

Voorzitter Andrée van Es van de raad van toezicht overhandigde Aartsen de Thomassen à Thuessinkpenning. De penning wordt toegekend voor het leveren van een unieke prestatie die zijn weerslag heeft gehad op het UMCG als organisatie. De bronzen penning verwijst naar de hoogleraar praktische geneeskunde die in 1797 in Groningen een academisch opleidingsinstituut begon. Evert Jan Thomassen à Thuessink is daarmee te beschouwen als grondlegger van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Erepenning

Aartsen kreeg daarnaast uit handen van burgemeester Koen Schuiling de Erepenning van de Stad Groningen. Namens de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) gaf voorzitter Willy Spaan, -tevens bestuursvoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)- het door een glasblazer gemaakte beeld De Kei aan Aartsen. De Kei is een onderscheiding voor diegenen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de UMC's en werd nog niet eerder uitgereikt.

Aartsen is sinds 1997 aan het UMCG verbonden geweest, waarvan de laatste 7,5 jaar als bestuursvoorzitter. In zijn rol als verbinder heeft Aartsen aan veel bestuurlijke dossiers een cruciale bijdrage geleverd, zowel binnen het UMCG als in het landelijke politiek-bestuurlijke omveld. In al zijn bestuurlijke activiteiten stond het belang van patiënten, medewerkers en de kerntaken van het UMCG voorop.

Opvolging

De raad van toezicht heeft Ate van der Zee, sinds januari 2013 lid van de raad van bestuur en sinds 2016 vicevoorzitter, per 1 november 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Met de zijn benoeming is de continuïteit van het beleid en het bestuur van het UMCG op goede wijze geborgd, denkt de raad van toezicht.