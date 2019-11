Nieuwe bestuurder start bij De Lange Wei

Sander van IJsseldijk is per 1 november gestart als bestuurder bij zorgorganisatie De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam.

Van IJsseldijk volgt Agnes Klaren op, die in juni afzwaaide bij De Lange Wei. De afgelopen maanden vervulde Sandra Harsveldt de functie als waarnemend bestuurder. Van IJsseldijk begon zijn loopbaan in de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen en maakte in 2003 de overstap naar de ouderenzorg. Hij werkte onder meer bij Zorgpartners Midden Holland.