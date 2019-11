IGJ stelt Alerimus onder verscherpt toezicht

De IGJ heeft Stichting Alerimus (ouderenzorg) onder verscherpt toezicht gesteld. Het gaat om De Open Waard in Oud-Beijerland en De Buitensluis in Numansdorp. Het verscherpt toezicht duurt zes maanden.

De inspectie bezocht De Open Waard al vorig jaar oktober. Ze concludeerde dat de kwaliteit van zorg beter moest, maar in augustus dit jaar bleek tijdens een vervolgbezoek dat de kwaliteit niet was verbeterd. Een maand later bezocht de IGJ ook locatie De Buitensluis.

Onvoldoende

Bij De Open Waard zijn volgens de IGJ onvoldoende verbeteringen gerealiseerd op het gebied van persoonsgerichte zorg, professionele besluitvorming, methodisch werken, stabiliteit en continuïteit van deskundige zorgverleners en multidisciplinaire samenwerking.

Veiligheid

Bij De Buitensluis ziet de inspectie op de thema’s deskundigheid personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid grotendeels dezelfde tekortkomingen als bij De Open Waard. Daarnaast blijken er ook bij deze locatie onvoldoende verbetermaatregelen te zijn genomen naar aanleiding van het inspectiebezoek aan De Open Waard vorig jaar.

Zes maanden

Alerimus moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. Gedurende de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Alerimus aangekondigd of onaangekondigd bezoeken. Over een half jaar bekijkt de IGJ of het kan worden opgeheven. Zo niet, dan kan de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen nemen.