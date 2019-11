Antes benoemt nieuwe bestuurder

Nicole Hermans is per 1 januari 2020 benoemd tot vicevoorzitter van het bestuur van ggz-aanbieder Antes, onderdeel van Parnassia Groep. Hermans zal per 1 juni 2020 ook het bestuursvoorzitterschap overnemen van Marianne van Duijn. Zij neemt dan afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hermans heeft een brede ervaring binnen de zorg, in onder andere de sectoren VVT, geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapten, zo laat de organisatie weten.