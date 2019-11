Acties bonden kosten ziekenhuizen 30 miljoen euro

De zondagsdiensten die het personeel volgende week woensdag in de meeste ziekenhuizen houden, kosten de ziekenhuizen 30 à 32 miljoen euro omzet, heeft de NVZ berekend.

"Dat is heel veel geld”, zegt de woordvoerder. "Sommige ziekenhuizen missen een half miljoen omzet, anderen een miljoen euro. De vakbonden staken zo hun eigen loonsverhoging weg."

Permanent verlies

Ongeveer de helft van die 30 à 32 miljoen euro is een permanent verlies. Vrijwel alle behandelingen die moeten worden verzet, kunnen niet meer voor de kerstperiode plaatsvinden.

"Als afspraken worden verzet naar volgend jaar, kun je dat vaak niet declareren bij zorgverzekeraars. Bovendien wijken mensen – met name in de grensstreek - uit naar België en Duitsland voor een behandeling."

OVA-ruimte

Afgezien van het omzetverlies wijst de NVZ er op dat de looneisen te duur zijn. Het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam) leed vorig jaar al een verlies van 2,8 miljoen euro en heeft uitgerekend dat elke procent loonstijging boven de OVA-ruimte haar 1,8 miljoen euro kost. Dit jaar is de OVA-ruimte 2,7 procent. De vakbonden eisen vijf procent.

Geen akkoord

NVZ en bonden hebben na het aflopen van de vorige cao in april nog geen akkoord voor de 200.000 medewerkers. Het laatste bod van de ziekenhuizen was voor 2020 en 2021 een loonsverhoging van vier procent. Voor dit jaar zou het personeel een eenmalige uitkering krijgen van duizend euro. De vakbonden willen dit jaar 3,5 procent (ongeveer vijf procent over de resterende negen maanden van 2019) meer salaris en in zowel 2020 als 2021 vijf procent.

Toenaderingspoging

Deze week blijkt de NVZ nog toenadering te hebben gezocht. In een poging de massale landelijke acties van volgende week woensdag te voorkomen, heeft de ziekenhuisvereniging de bonden enkele dagen geleden een voorstel gedaan om een onafhankelijk bemiddelaar aan te stellen in het cao-conflict. Die zou in lijn met eerder afgesloten cao’s in de zorgsector een uitweg moeten zoeken. Die zorgcao’s worden gezien als ruimhartig op het gebied van loonstijging en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Beperking ruimte

De bonden hebben vrijdag in een brief aan NVZ-directeur Gita Gallé dit bemiddelingsvoorstel afgewezen. Bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn schrijft dat de ziekenhuizen met hun verwijzing naar andere zorgcao’s "bij voorbaat de financiële en inhoudelijke ruimte inperken. Hierdoor sluit de NVZ de kans op open en reëel overleg uit."

Verslechteringen

Ook steekt het de bonden dat de NVZ niet haar laatste bod van tafel haalt. "Het blijkt uit uw brief niet dat NVZ bereid is om de door NVZ voorgestelde verslechteringen van tafel te halen. Wij zijn dan ook van mening dat uw brief onvoldoende ruimte biedt voor een succesvolle bemiddelingspoging", antwoordt Merlijn.

FNV Zorg & Welzijn schat dat het personeel in verreweg de meeste ziekenhuizen actie voert. Ongeveer driekwart van het personeel doet mee, verwacht de bond. Woensdag is er op het Jaarbeursplein in Utrecht ook een manifestatie, waarbij wordt gepleit voor een betere ziekenhuis-cao.