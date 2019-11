ACM keurt overname Trimenzo door Sensire definitief goed

De Autoriteit Consument en Markt heeft definitief toestemming gegeven voor de overname van Trimenzo door Sensire.

Beide organisaties leveren onder andere wijkverpleging en verpleeghuiszorg in het oosten van Nederland. Trimenzo is eerder failliet verklaard. Door de overname kan Sensire de zorgverlening van Trimenzo voorzetten.

Sensire kreeg al van de ACM toestemming om te beginnen met de overname van Trimenzo. Daardoor kon het personeel van Trimenzo nieuwe contracten krijgen en kon de zorgverlening doorgaan. De ACM heeft ondertussen onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn voor de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat Sensire door de overname van Trimenzo in de gemeente Voorst een grote aanbieder van wijkverpleging wordt. In die gemeente bieden Sensire en Trimenzo namelijk beide die zorg aan. Toch blijven er in Voorst voldoende andere regionale en landelijke aanbieders van wijkverpleging over die ook actief zijn in de omliggende gemeenten. De gevolgen van de overname voor de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg zijn daardoor volgens de ACM beperkt, aldus de marktwaakhond.