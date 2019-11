Wim Kooijman is verkenner in cao-conflict ziekenhuizen

Wim Kooijman is de verkenner die probeert een akkoord te bereiken over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel. Het ministerie van VWS betaalt hem. Hij gaat vandaag aan de slag.

Kooijman was jarenlang vice-president HR bij KLM/Air France en verantwoordelijk voor het sociale beleid. Hij heeft er onder meer onderhandeld met vakbonden over arbeidsvoorwaarden en leidde de Europese Ondernemingsraad. Daarvoor was hij HR-directeur bij cateringbedrijf Sodexo.

Arbeidsbemiddeling

Sinds enkele jaren heeft Kooijman een adviesbureau op het gebied van arbeidsbemiddeling. Hij bracht onder andere de cao-conflicten in de schoonmaak- en glazenwassersbranche en bij Holland Casino tot een goed einde. Verder is hij onafhankelijk voorzitter bij de cao-onderhandelingen van KPN, Holland Casino, pensioenfonds APG (ABP) en de beveiligingsbranche.

Enkele weken

Minister Bruins (Medische Zaken) heeft woensdag de vakbonden en NVZ aangezet om snel tot een oplossing te komen in het langslepende cao-conflict. De woordvoerder van Bruins zei dat de minister "hoopt dat er binnen enkele weken een overeenkomst is". VWS is verder niet meer inhoudelijk betrokken bij de gesprekken tussen de bonden en de NVZ.

Vijf maanden

NVZ en bonden praten al vijf maanden niet met elkaar. Ze hebben na het aflopen van de vorige cao in april daarom nog geen akkoord bereikt voor de 200.000 medewerkers. Het laatste bod van de ziekenhuizen (in juni) was voor 2020 en 2021 een loonsverhoging van vier procent. Dit jaar zou het personeel een eenmalige uitkering krijgen van duizend euro.

De bonden willen dit jaar 3,5 procent (ongeveer vijf procent over de resterende negen maanden van 2019) meer salaris en in zowel 2020 als 2021 vijf procent.

Zondagsdiensten

Woensdag voerde een groot deel van het ziekenhuispersoneel acties voor een nieuwe cao. In vrijwel alle ziekenhuizen was er een zondagsdienst. Op het Jaarbeursplein in Utrecht stonden ongeveer 2000 demonstrerende verpleegkundigen.