NU’91 wil inflatiecorrectie plus 2 procent in nieuwe umc-cao

NU’91 gaat voor een loonsverhoging voor umc-medewerkers van de verwachte inflatie voor 2026 plus een “arbeidsmarktkraptetoeslag” van 2 procent. Volgende week starten de onderhandelingen over een nieuwe cao.

NU’91 gaat hierbij uit van een inflatie van 2,5 tot 3 procent voor volgend jaar. Verder wil de vakbond onder meer dat bij ziekte het tweede jaar ook 100 procent betaald wordt en wil de vakbond inzetten op enkele verbeteringen van de onregelmatigheidstoeslag.

Betaalbaar

De werkgevers benadrukken dat het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden zowel op korte als op lange termijn betaalbaar moet blijven.

“De umc’s bevinden zich in onzekere tijden waarin politieke partijen bezuinigingen op de zorg aankondigen”, aldus de umc’s. “In de komende onderhandeling zullen we daarom terughoudend moeten zijn in de verdere verhoging van de salarissen.”

Lees hier de gehele inzet van NU’91 en hier de inzet van de werkgevers voor de onderhandelingen.

